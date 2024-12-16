Засуджено 37-річного жителя Одеського району, який через ревнощі завдав смертельних тілесних ушкоджень співмешканці

За скоєне правопорушник проведе за ґратами вісім років.

Нагадаємо: подія сталася в червні на території одного з сіл Одеського району. Лікарі швидкої допомоги сповістили в поліцію, що за місцем мешкання від тілесних ушкоджень померла 34-річна жінка. Прибувши за вказаною ними адресою, правоохоронці встановили, що потерпілу побив 37-річний співмешканець.

Жінка та чоловік разом святкували день народження батька останнього. Коли закінчилось спиртне, він пішов до магазину купити ще, а повернувшись додому, побачив, як вона розмовляє з односельцем, що під’їхав до їхнього будинку. Коли останній поїхав, чоловік, приревнувавши жінку, почав сваритися з нею та бити її. Конфлікт між цивільним подружжям продовжився в оселі, де зловмисник нещадно побив потерпілу руками та металевою кочергою. Після цього співмешканці розійшлись по різних кімнатах, а вранці чоловік виявив жінку у важкому стані та викликав їй «швидку». Але, на жаль, до приїзду медиків вона померла.

Тіло небіжчиці слідчі направили на судово-медичну експертизу, за висновком якої причиною смерті став травматичний шок, спричинений, зокрема, травмами голови та внутрішніх органів, переломами ребер та інших кісток тіла.

Слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за клопотанням поліцейських на час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив начальник Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Донець, слідчі зібрали достатньо доказів вини фігуранта та висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Завершивши слідство, що тривало під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, правоохоронці скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України до суду.

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши зібрані правоохоронцями докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 2