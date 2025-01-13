Засуджено 40-річного киянина, який знущався з цивільної дружини

Кривдника засуджено до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки. Крім того, порушнику заборонено будь-яким чином спілкуватись із потерпілою та наближатись до неї на відстань ближче 200 метрів.

Із повідомленнями про домашнє насильство до столичної поліції неодноразово зверталась 49-річна мешканка Шевченківського району. Залякана жінка повідомляла правоохоронцям про погрози та приниження з боку її цивільного чоловіка, який продовжував її переслідувати після припинення стосунків.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, 40-річний містянин, перебуваючи напідпитку, вдирався до оселі останньої, принижував її, та на ґрунті ревнощів погрожував фізичною розправою:

«Після своїх візитів чоловік намагався ще більш залякати постраждалу й систематично надсилав їй повідомлення погрозливого характеру. За вказані дії упродовж минулого року зловмисник був неодноразово притягнутий до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак останній своєї поведінки не змінив, тож ми оголосили йому про підозру за 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство».

Зібравши достатньо доказів, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Відтак, вироком Шевченківського районного суду обвинуваченого було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки. Крім того, порушнику заборонено будь-яким чином спілкуватись із потерпілою та наближатись до неї та її малолітнього сина на відстань ближче 200 метрів. Процесуальне керівництво здійснювалось Шевченківською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва