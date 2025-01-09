Засуджено 41-річного жителя Одещини, який неодноразово бив співмешканку та проник до чужої оселі

Правопорушник проведе в місцях позбавлення волі більше п’яти років.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що 43-річна жителька одного з сіл Балтської територіальної громади протягом минулого року двічі потерпала від протиправних дій цивільного чоловіка. У травні п’яний співмешканець у гостях приревнував її до товариша і під час сварки вдарив обухом сокири. В лікарні, куди наступного дня звернулась потерпіла, їй діагностували переломи ребер. За висновком призначеної слідчим судово-медичної експертизи, ці тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості.

А на початку серпня у нетверезому стані чоловік під час сварки зі співмешканкою на подвір’ї знайомого пенсіонера вистрілив у неї з пневматичного пістолета, який відібрав у дідуся, коли останній вийшов з оселі їх заспокоювати. Постраждалу каретою швидкої допомоги доправили в лікарню, де діагностували їй тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудної клітки та легені. Поліцейські того ж дня затримали зловмисника в процесуальному порядку. В подальшому суд задовольнив клопотання слідчих і помістив чоловіка під варту.

Крім того, в ході слідства поліцейські встановили факт незаконного проникнення до домоволодіння односельця, яке затриманий вчинив у травні минулого року.

Також правоохоронці з’ясували, що він сім років відбув у місцях позбавлення волі за спричинення середньої тяжкості та тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, які призвели до смерті людини.

На підставі зібраних доказів фігуранту було висунуте обвинувачення в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, що спричинило тривалий розлад здоров`я, в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, та в порушенні недоторканості житла. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 162 Кримінального Кодексу України слідчі скерували до суду.

Дослідивши зібрані під час досудового слідства докази, врахувавши ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та обставини, що обтяжують і пом’якшують покарання, зокрема, вчинення кримінальних правопорушень в стані алкогольного сп`яніння, повторно, щодо особи, з якою він перебуває у близьких відносинах, щире каяття, суд засудив чоловіка до п’яти років і шести місяців позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у провадженні та державне обвинувачення у суді здійснювалось Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Подільське районне управління поліції Одещини