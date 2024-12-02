Засуджено 49-річного Одесиа, який торгував призначеними лікарем пігулками з метадоном

Зловмисник проведе за ґратами більше чотирьох років. Крім цього, буде конфісковано його майно.

Нагадаємо: наприкінці минулого року співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що наркозалежний житель Київського району Одеси за призначенням лікаря купував в аптеках препарат з обмеженим в обігу наркотичним засобом – метадоном, який не тільки вживав самостійно, а ще й продавав.

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували, як правопорушник збув двом «клієнтам» по 10 пігулок з метадоном за 1000 та 1200 гривень.

Слідчі вилучили таблетки, частину грошей, отриманих фігурантом за оборудки, та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його протиправну діяльність. Чоловіка затримали в процесуальному порядку. В подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 53 680 гривень, якою останній скористався.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули правопорушнику обвинувачення за частинами 1 і 2 статті 307 Кримінального кодексу України – у незаконному збуті наркотичних засобів, зокрема вчиненому повторно. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Дослідивши отримані докази, суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 1