Засуджено агентку ФСБ, яка знімала відео «прильотів» по Миколаєву для сюжетів на росТБ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка фсб, яка діяла у Миколаєві.

За матеріалами слідства, вона знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з рупорів кремля – «РИА Новости».

Серед відзнятих нею локацій були два промислових об’єкти, які ворог атакував дронами-камікадзе у 2023 році.

Як встановило розслідування, фігурантка працювала на фсб через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку.

Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента «РИА Новости».

З отриманих відеофайлів Лебедєв монтував фейкові сюжети для кремлівського інформресурсу, в яких намагався дискредитувати Сили оборони перед міжнародною аудиторією.

Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентки та затримали її за місцем проживання у серпні 2023 року.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами роботи на рф.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України