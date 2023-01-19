Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді домоглися залишення в силі рішення попередньої судової інстанції, яким засуджено батьків-вихователів будинку сімейного типу.

Прокурори у судах довели, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом, для продовження отримання державних виплат на її утримання.

Вони розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини на дні водойми. Пізніше заявили про нібито її зникнення в органи поліції, заздалегідь вигадавши про це історію.

Незважаючи на невизнання сімейною парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину.

Вироком суду їх визнано винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 297, ч. 2 ст. 383 КК України). Батькам-вихователям призначено покарання у виді 7 та 6 років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора