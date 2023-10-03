Засуджено чергового голову ГО, який незаконно переправляв через кордон військовозобов’язаних

Львівська обласна прокуратура оскаржила в апеляційному суді рішення суду першої інстанції для керівника громадської організації. Його визнано винним у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон, службовому підробленні та підкупі службової особи (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368-3 КК України).

Вироком райсуду йому призначено покарання – 5 років позбавлення волі, заборонено йому обіймати керівні посади на 3 роки та оштрафовано на 51 тис. грн, однак звільнено його від відбування покарання з іспитовим строком.

Прокурори не погоджуючись із цим рішенням, вважаючи вирок надто м’яким для такого злочину, оскаржили його в апеляційному порядку.

В суді доведено, що службовець сприяв у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон.

Для цього засуджений складав і подавав відповідні документи до Львівської обласної військової адміністрації. У них він просив дозвіл на виїзд за межі країни призовника у якості волонтера від організації.

Після отримання відповідного дозволу, відомості про військовозобов’язаного вносились у систему «Шлях». Таким чином призовники безперешкодно виїжджали за кордон під видом водіїв-волонтерів від громадської організації.

Задокументовано, що таким чином виїхало за кордон і не повернулось назад 24 чоловіки.

Суд підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок. Відповідно до якого фігуранта засуджено до реальної міри покарання –5 років позбавлення волі, заборонив обіймати керівні посади в громадських організаціях на 3 роки та призначив штраф у сумі 68 тис. грн.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури