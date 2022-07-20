Засуджено черкащанку, яка ображала честь і гідність військовослужбовця

Черкаською обласною прокуратурою принципово та в повному обсязі підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно жительки міста Черкаси у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 435-1 КК України, (образа честі і гідності військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони).

Так, під час обговорення посту у соціальній мережі «Facebook» про необхідність надання благодійної допомоги Збройним Силам України, які зараз перебувають на передовій, підозрювана негативно висловлювалася щодо такої допомоги та неодноразово розміщувала нецензурні коментарі на адресу ЗСУ.

У ході особистого обговорення в месенджері соціальної мережі «Facebook» вказана особа, усвідомлюючи, що вона спілкується з військовослужбовцем ЗСУ, який забезпечує національну безпеку та оборону, відсіч і стримування збройної агресії російської федерації, написала йому образливі, лайливі та принизливі за змістом слова.

Враховуючи позицію потерпілого військовослужбовця, який не наполягав на призначенні покарання, пов’язаного з реальним позбавленням волі, щирим каяттям та публічним вибаченням, обвинуваченій призначено покарання відповідно до санкції ч. 1 ст. 435-1 КК України – 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки з покладанням на неї ряду обов’язків, дотримання яких перебуватиме на контролі відповідних державних органів

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури