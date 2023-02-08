Засуджено чоловіка, який неправдивою заявою про злочин намагався зірвати продаж боргів Львівського автозаводу

Шевченківський райсуд суд Києва визнав директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» винним у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 січня.

У 2004 році державний «Укрексімбанк» відкрив ЗАТ «Львівський автомобільний завод» кредитну лінію на 4,5 мільйони доларів. Забезпеченням по кредиту була численна нерухомість підприємства.

У 2006-му поручителем за всіма кредитами стало ТОВ «Львівські автобусні заводи». У 2014 році ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого став ЗАТ «Завод комунального транспорту», визнано банкрутом.

У реєстрі кредиторів першочерговими були вимоги «Укрексімбанку» на суму майже 59 мільйонів гривень.

У 2021 році на сайті торгівельного майданчику ДП «Прозорр» працівними банку розмістили про відступлення (продаж) права вимоги за кредитними угодами, договорами іпотеки, поруки і дебіторської заборгованості.

За версією слідства, громадянин Російської Федерації, син колишнього акціонера та фактичного власника ЗАТ «Львівський автомобільний завод», вирішив не допустити проведення аукціону.

Чоловік, який значився директором ТОВ «Львівські автобусні заводи», реально підприємством не керував і виконував свою роль за періодичну грошову винагороду в сумі 4-5 тисяч грн, яку йому виплачували заінтересовані особи.

Одного дня цьому чоловікові начебто зателефонував вищезгаданий громадянин РФ і повідомив, що йому влаштують зустріч в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, де він має підписати заяву про скоєння злочину.

1 липня 2021 року в Києві на вулиці Володимирська,15 директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» зустрів слідчий поліції і завів до свого службового кабінету, де вже чекав незнайомець. Далі ця невстановлена особа надиктувала слідчому зміст заяви про злочин, а керівник ТОВ її підписав, ніби вона подана від його імені.

У заяві йшлося, що посадовці «Укрексімбанк», діючи в інтересах третіх осіб, намагаються відчужити право вимоги ТОВ «Львівські автобусні заводи» з метою подальшого рейдерського захоплення майна. Говорилося про те, що представники банку хочуть таємно продати право вимоги і розмістили на майданчику «Прозорро». Автор заяви просив накласти заборону на відчуження права вимоги, таким чином, розраховуючи зірвати аукціон.

При цьому чоловік, який ставив підпис на заяві, нічого не знав про господарську діяльність ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ЗАТ «Завод комунального транспорту», у тому числі про заборгованість банком, а документи підписував за грошову винагороду.

Слідчий поліції, також нібито не будучи обізнаний про злочинні наміри, зареєстрував кримінальне провадження за фактом незакінченого замаху на заволодіння службовими особами «Укрексімбанку» шляхом обману майном ТОВ «Львівські автобусні заводи».

У судовому засіданні оголосили угоду про визнання винуватості. Номінального директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» засудили до 2 років позбавлення волі умовно, зі звільненням на випробувальний строк 1 рік.

За даними ЗМІ, аукціон із продажу боргів «Львівського автобусного заводу» у липні 2021-го таки відбувся. Заборгованість заводу перед банком викупило ТОВ «Капітал Фінанс» львіського бізнесмена Максима Чухена.