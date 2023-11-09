Засуджено чоловіка, який незаконно проник до житла колишньої співмешканки і підпалив його

Суд присудив правопорушнику покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо: у липні зловмисник по газовій трубі піднявся на балкон квартири, розташованої на останньому поверсі двоповерхового будинку в одному із сіл Березівського району Одещини, яку винаймала його колишня співмешканка. Розбивши віконне скло, він проник в оселю, у спальній кімнаті запальничкою підпалив ковдру і втік. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак було знищено майно у квартирі.

Поліцейські того ж дня встановили, що до злочину причетний колишній співмешканець жінки. Його оперативно розшукали на Миколаївщині, де він на той час проживав. Чоловік пояснив, що вчинив так через ревнощі.

«Провівши досудове розслідування, поліцейські під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у незаконному проникненні до житла за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за частиною 2 статті 194 того ж кодексу», – розповів заступник начальника – начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

Дослідивши докази, отримані від поліцейських, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Засуджений повинен періодично з`являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. У разі порушення протягом іспитового строку покладених на нього обов’язків або скоєння нових правопорушень, засудженого може бути направлено для відбування призначеного покарання.

Березівський районний відділ поліції Одещини