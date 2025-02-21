Засуджено чоловіка, який розбещував неповнолітніх та знімав відео порнографічного характеру

Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури в суді апеляційної інстанції доведено вину 59-річного чоловіка в розбещенні неповнолітніх та виготовленні відео порнографічного характеру, в тому числі за участі дітей.

Ухвалою апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки (ч. ч. 1, 2 та 3 ст. 301, ч. 3 та ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 156, ч. 1 та ч. 3 ст. 156-1 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений тривалий час виготовляв та розповсюджував відео порнографічного характеру. Більш того, чоловік запрошував до себе додому сусідську дівчинку та її подружку, достовірно знаючи, що вони неповнолітні. З дівчатами обвинувачений вчиняв розпусні дії та знімав все це на відео.

На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура