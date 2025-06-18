Засуджено чоловіка, який зарізав вітчима та намагався перекласти провину на вагітну співмешканку

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 32-річного чоловіка, який позбавив життя вітчима.

Прокурор довів у суді, що подія сталась у селищі Вороніж Шосткинського району 24 січня 2025 року. Підозрюваний разом зі своїм вітчимом влаштували застілля, яке закінчилось суперечкою, під час якої, втративши контроль, пасинок спочатку наніс вітчиму удар кулаком в обличчя, а потім схопив ніж і щонайменше чотири рази вдарив його в область грудей. Від отриманих ран 51-річний потерпілий помер на місці події.

У цей час у будинку була співмешканка обвинуваченого, яка спала. Він розбудив її та попросив взяти на себе провину. Чоловік запевнив жінку, що оскільки вона вагітна, то її суворо не покарають. Спочатку жінка дійсно повідомила правоохоронцям, що це вона вбила потерпілого, однак потім розповіла правду.

Обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України). На вирок суду він чекав під вартою.

Сумська обласна прокуратура