Засуджено чоловіка, який зняв рекламний відеоролик телеграм-каналу для ухилянтів

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 квітня.

Не пізніше 1 грудня 2023 року в месенджері Telegram створено групу, в якій поширювались детальні адреси в місті Кривий Ріг, за якими перебувають військовослужбовці, які займаться мобілізацією громадян, відповідні фото та відео. На 20 грудня 2023 року нові публікації в групі автоматично надходили 40 тис підписників.

Така інформація перешкоджала процесу оповіщення військовозобовʼязаних та резервістів, даючи можливість особам призовного віку уникати отримання повісток і зменшувала мобілізаційні ресурси.

Обвинувачений вирішив допомогти авторам цього телеграм-каналу, поінформувавши про нього більшу кількість людей. 20 грудня 2023 року чоловік на мобільний телефон відзняв відеоролик тривалістю 27 секунд, в якому рекламував телеграм-групу. Він написав у чат-бот групи і надав адміністраторам це відео, надіслав лінк на публікацію у своїй сторінці в Іnstagram і домовився поширити рекламу також в інших соціальних мережах.

У судовому засіданні обвинувачений визнав скоєне і щиро розкаявся. Його засудили до 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком 2 роки.