Засуджено двох іноземців – інформаторів ФСБ, які шпигували за штабами ЗСУ на Одещині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали двоє інформаторів фсб, які діяли на Одещині. Зловмисники розвідували місця базування пунктів управління Сил оборони.

У зоні особливої уваги ворожих поплічників були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників «на гарячому» у квітні цього року під час спецоперації в обласному центрі.

Перед затриманням російські інформатори намагалися сфотографувати периметр будівлі потенційної цілі та передати її геолокацію агресору.

У разі отримання відповідних координат, окупанти планували завдати по них вогневого ураження. Втім, Служба безпеки зірвала плани рашистів.

За матеріалами СБУ суд призначив обом зловмисникам 8 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженими є двоє громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. Там вони були дистанційно залучені фсб до розвідувально-підривної діяльності.

Щоб виявити «потрібні» цілі, іноземці обходили місцевість, де намагались спочатку виявити локації Сил оборони, а потім збирали інформацію про наявний особовий склад та його функціонал.

У подальшому ворожі поплічники сподівалися створити власну мережу інформаторів, яких планували вербувати під прикриттям громадської організації.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України