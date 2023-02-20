Засуджено двох мешканців Воловця, які напали на одесита та кинули його в непритомному стані

За доводами начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури двох місцевих жителів засуджено за розбійний напад на одесита та залишення його у небезпеці (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 135 КК України). За вироком суду 37-річний чоловік проведе 10 років за ґратами, а його 21-річний спільник – 9 років 6 місяців. Також у них конфіскують усе належне їм на праві власності майно.

Йдеться про подію, що трапилася неподалік вокзалу у Воловці в січні минулого року. У суді прокурор навів ґрунтовні докази того, що обвинувачені здійснили напад на мешканця Одеси, заволодівши його майном – грошима, мобільним телефоном, ювелірними виробами та валізою з особистими речами. Чоловіки нанесли потерпілому кілька ударів, від яких той втратив свідомість. Не надавши жодної медичної допомоги, закарпатці втекли з місця інциденту, залишивши чоловіка в мороз на підлозі покинутого приміщення колишньої турбази. Після цього намагалися виїхати на територію Львівської області.

У судовому засіданні особи вину не визнали. При цьому одна зі свідків надала покази, що навіть при проведенні впізнання осіб на цих чоловіках вона виявила одяг і ювелірні вироби, що належали потерпілому.

При ухваленні вироку суд врахував і те, що злочин чоловіки вчинили під час іспитового строку. Раніше, в березні 2021 року, спільники вже були засуджені за аналогічні правопорушення – розбійний напад та залишення потерпілого у небезпеці. Наразі вступ вироку в законну силу очікується, до цього обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури