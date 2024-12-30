Засуджено двох російських посадовців, причетних до ведення агресивної війни проти України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки заочний термін ув’язнення із конфіскацією майна отримали ще два посадовця рф, які причетні до війни проти України.

Мова йде про:

– Радія Хабірова – глави Республіки Башкортостан;

– Ратміра Мавлієва – очільника адміністрації міського округу м. Уфа Республіки Башкортостан.

Засуджені активно сприяють матеріальному забезпеченню підрозділів російських окупаційних військ та тимчасово захоплених ворогом територіях України. Серед них – бойовики «першого башкірського батальйону імені шаймуратова», «батальйону імені салавата юлаєва» та інші.

Під час досудового розслідування встановлено, що російські чиновники передали бойовикам зброю, розвідувальні дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, різноманітну амуніцію, медикаменти тощо.

Все це ворог використовував на Донецькому напрямку проти Сил оборони України.

На підставі зібраних доказів суд заочно визнав фігурантів винними за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та призначив покарання у виді 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Управління СБ України у Вінницькій області