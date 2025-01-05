Засуджено двох зловмисників, які через ревнощі вчинили жорстоке вбивство чоловіка у Дніпрі

За вбивство один із затриманих отримав 13 років позбавлення волі, інший — 11 років.

У Дніпрі завершено судовий розгляд злочину, який стався 24 жовтня 2021 року в Новокодацькому районі міста. Під час конфлікту зловмисники завдали тяжких травм потерпілому, що призвели до його смерті на місці події.

Поліцейські оглянули місце злочину, вилучили речові докази, опитали свідків та залучили кінолога зі службовим собакою. Завдяки оперативній роботі поліції, проведенню слідчих дій та зібраним доказам вдалося встановити причетність нападників. Зібрані матеріали стали основою для обвинувачення у суді.

Суд визнав обох чоловіків винними за п.12 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1