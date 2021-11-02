Засуджено ексчиновника державної агрокорпорації, якого викрили на мільйонних розтратах

За матеріалами СБУ до 3,5 років позбавлення волі засуджено колишнього директора філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Чиновник причетний до розтрати майже 15 млн бюджетних гривень.

Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у липні цього року СБУ спільно з НАБУ викрили масштабну оборудку на державному агропідприємстві.

Встановлено, що керівник його філії організував корупційний механізм одержання грошей на продажі сільгосппродукції. Учасники схеми незаконно відчужили понад 3 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані комерційні структури.

Протиправна діяльність чиновника завдала мільйонних бюджетних збитків.

У ході проведення досудового розслідування він визнав свою вину у вчиненні злочину.

Наразі тривають заходи щодо встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до оборудки.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з детективами Національного антикорупційного бюро та за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

СБУ