Засуджено ексчиновника державної агрокорпорації, якого викрили на мільйонних розтратах
За матеріалами СБУ до 3,5 років позбавлення волі засуджено колишнього директора філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Чиновник причетний до розтрати майже 15 млн бюджетних гривень.
Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у липні цього року СБУ спільно з НАБУ викрили масштабну оборудку на державному агропідприємстві.
Встановлено, що керівник його філії організував корупційний механізм одержання грошей на продажі сільгосппродукції. Учасники схеми незаконно відчужили понад 3 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані комерційні структури.
Протиправна діяльність чиновника завдала мільйонних бюджетних збитків.
У ході проведення досудового розслідування він визнав свою вину у вчиненні злочину.
Наразі тривають заходи щодо встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до оборудки.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з детективами Національного антикорупційного бюро та за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.