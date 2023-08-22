Засуджено ексдиректора ДП «Держзовнішінформ», обвинуваченого у розтраті майже ₴8 млн. підприємства

21 серпня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду за результатами спеціального судового провадження визнала винуватим колишнього директора ДП «Держзовнішінформ» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна.

Відповідно до обвинувачення, визнаного судом доведеним, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року вказана особа, зловживаючи службовим становищем, здійснила безпідставне перерахування 7,95 млн грн від ДП «Держзовнішінформ» на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності. Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів приймання-передачі наданих послуг. Але, як встановило слідство, фактично ніяких послуг держпідприємство не отримало, а укладання договорів та підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.

Також суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили та задовольнив цивільний позов прокурора і ухвалив стягнути з обвинуваченого на користь ДП «Держзовнішінформ» грошові кошти у розмірі 7,95 млн грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

САП