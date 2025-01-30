Засуджено ексначальника Київського крематорію і двох підприємців, які нагріли руки на урнах для праху

Колишнього директора ритуальної служби СКП «Київський крематорій» і двох підприємців визнали винними в шахрайському заволодінні коштами місцевого бюджету громади міста Києва.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 січня.

У 2020-2023 роках комунальне підприємство закуповувало урни для праху учасників бойових дій та невідомих громадян за завищеними цінами. При вартості контрактів у пів мільйона гривень за урни переплатили 214 тисяч.

Спочатку експосадовця і підприємців звинувачували у більш тяжкому корупційному злочині, а саме заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.4 ст.191 ККУ). Їм загрожувало від 5 до 8 років увʼязнення.

Але вже в судовому засіданні прокурор змінив обвинувачення на шахрайство. Після цього троє підсудних повністю визнали вину і більше нічого не оспорювали.

Колишній керівник ритуальної служби і один із підприємців добровільно відшкодували збитки.

Експосадовцю дали 2 роки обмеження волі умовно і на 1 рік заборонили обіймати адміністративні посади в підприємствах, установах чи організаціях державної чи комунальної форми власності.

Підприємця оштрафували на 214 тисяч гривень.

Роль третьої фігурантки-підприємиці була незначною, оскільки вона тільки сприяла злочину, контролюючи грошові операції. Її оштрафували на 68 тисяч гривень.