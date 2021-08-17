Засуджено фотографа, який примушував малолітню дівчинку до створення порно

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок фотографу, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото. Його визнано винним у розбещенні неповнолітньої та примушуванні малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії (ч.2 ст. 156 , ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що у квітні 2021 року фотограф вчинив розпусні дії стосовно дівчинки, при цьому змусив її до створення дитячої порнографії та зберігав ці фото і відео.

Під час судового розгляду, обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва фотографа засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки.

Крім того, інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Офіс Генпрокурора