Засуджено голову та чотирьох членів так званих «виборчих комісій» за проведення незаконного референдуму за «ЛНР» 

За публічного обвинувачення прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово

окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури ухвалено вироки п’ятьом особам за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110

КК України).

Встановлено, що у травні 2014 року вказані особи взяли участь в організації та проведенні на Луганщині так званого «референдуму» щодо

підтримки «Акта про державну самостійність ЛНР».

Одна із засуджених очолила так звану «дільничну виборчу комісію», відповідала за організацію голосування на так званій «дільниці», особисто координувала дії підлеглих «членів комісії». Інші – брали участь у псевдореферендумі у якості «членів виборчої комісії». Вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям «бюлетені», слідкували за процесом та порядком незаконного

волевиявлення, брали участь у підрахунку голосів.

Результати голосування були використані представниками так званої «Центральної виборчої комісії ЛНР» для проголошення державної

самостійності «Луганської народної республіки».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Біловодським районним судом Луганської області засудженим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим

строком.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури