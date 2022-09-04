Засуджено громадянина Молдови, який намагався перевезти з України в Польщу 19 кг наркотиків

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 35-річного громадянина Республіки Молдова винуватим у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також у контрабанді й закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст.307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України) та призначив йому покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі.

Іноземця було викрито уночі 18 травня 2022 року у міжнародному пункті пропуску «Ягодин», коли він намагався провезти у Польщу легковим автомобілем 19 кг наркотичного засобу.

У паливному баку його автівки під час поглибленого митного огляду виявлено 29 пресованих брикетів рослинної речовини – смоли канабісу, які він напередодні контрабандним шляхом увіз в Україну.

Згідно з вироком суду в обвинуваченого також буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

Пресслужба обласної прокуратури