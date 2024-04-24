Засуджено харків’янку, яка організувала вбивство співмешканця, та виконавця злочину

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними 44-річну жінку та 24-річного чоловіка в умисному вбивстві. Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 12 років і 13 років з конфіскацією майна відповідно.

Прокурори довели, що у жінки постійно виникали конфлікти з її співмешканцем через його зловживання алкогольними напоями. Між «подружжям» постійно виникали сварки і бійки, і жінка вирішила припинити це. Але спосіб розірвати стосунки обрала радикальний — вбивство.

Розуміючи, що самостійно не впорається, жінка серед друзів своєї доньки підшукала безпосереднього виконавця. За декілька тисяч гривень чоловік погодився допомогти їй.

Подальші події розгорнулись ввечері 13 квітня 2018 року в одній з квартир по вул. Владислава Зубенка в Харкові. Жінка дочекалась, коли її співмешканець, вчергове перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заснув, та впустила у квартиру найманого «помічника». Чоловік, користуючись тим, що потерпілий спить і не може чинити опору, завдав ножем, який приніс із собою, не менше двадцяти ударів по різних частинах тіла потерпілого. Від отриманих травм співмешканець жінки помер на місці.

Зловмисники, щоб приховати злочин, винесли тіло з квартири і залишили в підвальному приміщенні цього ж будинку. Перехожі виявили труп лише 29 квітня того ж року.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину частково. За їхньою версією, потерпілий першим почав поводитись агресивно і нападати на жінку, тож вона вдарила його ножем декілька разів, а інший обвинувачений лише допомагав виносити труп з квартири.

Жінці інкриміновано організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловіку — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура