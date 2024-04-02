Засуджено харківʼянина, який кидав «коктейлі Молотова» у будинок, де мешкає працівник прокуратури

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого 28-річного чоловіка за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, а також за фактом замаху на вчинення вказаного злочину (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України).

Прокурори довели, що протягом місяця, а саме з середини жовтня по листопад 2023 року пізно ввечері безробітний чоловік кидав у будинок у Харкові «коктейлі Молотова».

Встановлено, що у помешканні проживає водій однієї з окружних прокуратур м. Харкова разом зі своєю дружиною.

Під час чергової спроби кинути «коктейлі Молотова» в приватне домоволодіння правоохоронці викрили харківʼянина. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та додав, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки.

Вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. За сукупністю злочинів чоловіку призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура