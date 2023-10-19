Засуджено харків’янина, який зарізав власного сина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 15 серпня минулого року пенсіонер зарізав ножем власного сина. Трагедія трапилась вночі в одній з квартир по вул. Танкопія в Харкові.

Встановлено, що між батьком і сином виникла сварка, під час якої літній чоловік схопив ніж і вдарив ним сина в грудну клітину. Від отриманого поранення 37-річний чоловік помер на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Пенсіонер розказав, що його син мав проблеми з наркотиками і зловживав алкогольними напоями, тому між ними часто виникали конфлікти.

За словами чоловіка, того вечора його син прийшов додому в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся на адресу батька і погрожував йому.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура