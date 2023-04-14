Засуджено хмельничанина-розбійника, який напав з ножем на двох малолітніх дітей
За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 32-річного хмельничанина у вчиненні розбою (ч. 1 ст. 187 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.
Злочин було скоєно у лютому 2019 року на території однієї зі шкіл в обласному центрі.
Чоловік, погрожуючи ножем, напав на двох п’ятикласників. Щоб забрати мобільні телефони у дітей, він здушив хлопчиків за шиї та приставив ножа.
Свідком злочину став вчитель фізкультури, який в цей час проходив повз. Він і захистив дітей від розбійника та викликав поліцію.
Як встановлено пізніше, зловмисник уже відбував покарання в місцях позбавлення волі за майнові злочини.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet