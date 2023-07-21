Засуджено інформатора, який наводив російські удари по підрозділах ЗСУ на Дніпропетровщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію логістичних центрів Сил оборони на території Дніпропетровської області.

Передусім він намагався встановити координати баз технічного обслуговування військової техніки українських захисників.

Отриману розвідінформацію він передавав агресору для підготовки прицільних повітряних ударів по українських об’єктах.

За кожне виконане завдання зловмисник отримував від рашистів грошову «винагороду».

Служба безпеки затримала фігуранта у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області навесні 2023 року.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому 8 років і 6 місяців тюремного ув’язнення.

За даними слідства, російським інформатором виявився мешканець Синельниківського району. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловік з власної ініціативи почав публікувати фото і відео з місць базування Сил оборони.

Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які за гроші запропонували йому співпрацю на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України