Засуджено іноземця, який спричинив тілесні ушкодження жителю Чорноморська

У січні цього року між 41-річним жителем сусідньої країни та його 54-річним знайомим під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт, під час якого іноземець побив товариша по чарці.

За даним фактом поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування провину підозрюваного слідчі довели повністю та обвинувальний акт скерували до Іллічівського міського суду.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі з випробувальним терміном та зобов’язав відшкодувати потерпілому моральну та матеріальну шкоду у розмірі понад шість тисяч гривень.

Чорноморське відділення поліції в Одеській області