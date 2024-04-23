Засуджено іноземця, який «злив» російському міноборони дані українського військовослужбовця

За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду 29-річного громадянина Республіки Молдова визнано винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що влітку 2022 року житель м.Тирасполя свідомо розпочав співпрацю з представниками міністерства оборони російської федерації, спрямовану на шкоду безпеці і суверенітету України, маючи переконання, що допомагає рф у здійсненні «демілітаризації та денацифікації України, захисту українського населення від геноциду київського режиму».

Іноземець почав схиляти до співпраці з російськими спецслужбами військовослужбовця Збройних Сил України, з яким був знайомий з 2020 року, а також «злив» його контактні дані росіянам. Обвинувачений переконував українського знайомого здатися в полон збройним силам рф та організувати колективну «капітуляцію» всього підрозділу, в якому той служив.

Одночасно службовця ЗСУ вербували росіяни, надсилаючи у месенджер пропозиції винагороди та посади в «новому уряді» в обмін на «цінну» інформацію про обстановку в Одеській та Миколаївській областях.

Початок строку відбування покарання обвинуваченим обчислюватиметься з дати його затримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури