Засуджено колишнього рятувальника, який перейшов на бік ворога

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду жителя Луганщини, який перейшов на бік ворога, визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Вироком Рівненського міського суду йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Прокурори довели, що житель м. Кадіївка Луганської області (до перейменування – Стаханов), колишній співробітник Головного управління ДСНС в Луганській області, якого звільнили за систематичні прогули, пішов на співпрацю з окупантами.

Зокрема, з 2021 року він очолює так звану «Державну пожежно-рятувальну частину №22 Стаханівського пожежно-рятувального загону міністерства надзвичайних ситуацій та ліквідацій наслідків стихійних лих луганської народної республіки».

Оскільки чоловік нині перебуває на непідконтрольній частині території України, то початок строку відбування покарання буде обчислюватися з дати його затримання.

Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури