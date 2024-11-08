Засуджено конотопчанина, який позбавив життя прикутого до ліжка товариша

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 47-річного чоловіка, який позбавив життя товариша.

Прокурор у суді довів, що подія сталась 21 травня 2024 року в м. Конотоп. Обвинувачений прийшов до потерпілого, який мав тяжку хворобу та був фактично прикутим до ліжка, щоб допомогти переодягнутись. Коли чоловік намагався підняти товариша, той почав висловлюватись на його адресу нецензурними словами. Така поведінка товариша обурила чоловіка, він схопив ніж та ударив його в грудну клітку. Від отриманого поранення 38-річний господар помешкання помер на місці події.

У суді обвинувачений провину свою визнав.

За вироком суду його засуджено за умисне вбивство до 8 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

На вирок суду чоловік чекав за ґратами.

Сумська обласна прокуратура