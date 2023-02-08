Засуджено лідера фейкового «народовладдя», який оголосив себе «президентом» та сформував «тіньовий уряд»

Нагадаємо, що лідера антидержавної організації так званого «народовладдя» було викрито у Дніпрі на публічних закликах до повалення конституційного ладу України. Зловмисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав громадян України замінити їх новоствореними. У тому числі не виключав й варіант насильницького повалення влади.

«Легітимний президент» збирав однодумців у лавах «всеукраїнського національного конгресу» і разом з ними формував тіньовий уряд. Діючі державні органи були визнані «терористичними структурами».

СБУ викрила антидержавного діяча, і за рішенням суду у 2022 році його було засуджено за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України до 3 трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

Але навіть можливість потрапити за грати не зупинила лідера псевдонародовладдя, і він продовжив свою деструктивну діяльність проти України. Постійне спілкування із «соратниками» надихало його на дотримання попереднього антидержавного курсу. Він активізував антиукраїнську та сепаратистську агітацію в інтернетпросторі, яка використовувалась ворогом під час війни у пропагандистських сюжетах та статтях «рупорів кремля».

За поданням Служби безпеки України, на підставі зібраної доказової бази, судом скасовано випробувальний термін деструктивному елементу.

Співробітниками СБУ спільно з Національною поліцією зловмисника затримано у Києві та супроводжено до місця відбування покарання.

Найближчі декілька років він проведе за гратами.

Управління СБ України у Дніпропетровській області