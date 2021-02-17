Засуджено лікаря, через неналежне виконання яким своїх професійних обов’язків, померли породілля і дитина

Верховний Суд погодився з доводами сторони обвинувачення і залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій про визнання винуватим та засудження лікаря від неналежного виконання професійних обов’язків якого настала смерть породіллі та новонародженої дитини.

Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду відмовлено у задоволені касаційної скарги засудженого за ч. 1 та ч. 2 ст. 140 КК України, яка подавалася ним ще в листопаді 2019 року.

Судові рішення судів першої та апеляційної інстанції залишені без змін.

Як повідомлялося раніше, за принципової позиції ювенальних прокурорів Менської місцевої прокуратури та Чернігівської обласної прокуратури доведено беззаперечними доказами в судах першої та апеляційної інстанції вину лікаря-анестезіолога у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього хворого – смерть новонародженого).

Нагадаємо, що у 2016 році у пологове відділення однієї з районних лікарень госпіталізована вагітна жінка, стосовно якої лікарями прийнято рішення про завершення пологів шляхом проведення операції кесаревого розтину.

Породіллю оглянуто лікарем-анестезіологом, який не врахувавши ступінь операційного ризику та не переконавшись у правильності вибору типу наркозу, одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції із застосуванням медичного препарату, що не відповідало клінічному стану жінки та порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги «Кесарів розтин».

Подальша невдала триразова спроба інтубації трахеї призвели до ускладнень у породіллі, набутті множинних захворювань у новонародженого, які свідчили, що смерть дитини буде невідворотною.

Як наслідок, після видалення плоду – живого хлопчика, у жінки констатовано зупинку серця, а через 33 хвилини – біологічну смерть.

Новонароджений хлопчик прожив 1,5 місяці.

Смерть матері та дитини є наслідком неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Вироком суду лікаря засуджено до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади лікаря та займатися лікарською діяльністю строком на 2 роки.

Після перегляду за апеляційною скаргою обвинуваченого Чернігівським апеляційним судом 09.10.2019 обвинувального вироку, рішення набрало законної сили та засуджений відбував покарання у державній установі «Менська виправна колонія № 91».

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури