Засуджено лікаря, який отруїв партнера своєї матері фейковою вакциною від COVID

Британського лікаря Томаса Квана визнали винним у спробі вбивства партнера його матері. Медичний працівник під виглядом вакцини проти COVID-19 ввів Патріку О’Харі бактерії, що поїдають плоть.

Про це пише AP News.

Британського лікаря Томаса Квана визнали винним у спробі вбивства партнера його матері. Медичний працівник під виглядом вакцини проти COVID-19 ввів Патріку О’Харі бактерії, що поїдають плоть.

Правоохоронці встановили, що лікар ретельно продумав план убивства партнера своєї матері, який, на його думку, був перешкодою для отримання спадку.

Зокрема для того, щоб запропонувати Патріку О’Харі ревакцинацію проти COVID-19, Томас Кван створив фальшиві листи від нібито британської служби охорони здоров’я.

Пізніше він переодягнувся в захисне спорядження медичного працівника, закривши обличчя затемненими окулярами та хірургічною маскою, та приїхав додому до Патріка О’Хари на автівці з підробленими номерами.

Там лікар під виглядом щеплення проти COVID-19 ввів в організм партнера своєї матері отруту. Фейковий медичний препарат містив бактерії, що харчують плоттю.

Як зазначається, смертельна “вакцина” не вбила Патріка О’Хару, але чоловік провів кілька тижнів у реанімації. Лікарям навіть довелося ампутувати частину руки постраждалого, щоб хвороба не поширилася далі організмом.

Під час обшуку в будинку Томаса Квана виявили миш’як, рідку ртуть і рицину. На комп’ютері лікаря також були інструкції з того, як виготовити хімічну зброю. За словами судді Крістіни Ламберт, чоловік мав “одержимість отрутами”.

Виявилося, для фейкової ін’єкції він також використав йодометан – речовину, яка міститься в пестицидах. Томас Кван вважав, що завдяки цьому медикам не вдасться встановити причину стану Патріка О’Хари.

Правоохоронці з’ясували, що лікар був засмучений через те, що після смерті батька може отримати меншу частку спадщини. Попередньо Томас Кван дізнався, що його матір у заповіті вирішила залишити будинок Патріку О’Харі.

Томаса Квана визнали винним у замаху на вбивство. Чоловік визнав свою провину і проведе за ґратами 31 рік. // Букви