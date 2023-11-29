Засуджено мешканця Львівщини, який зґвалтував малолітню дівчинку в присутності її молодшої сестри

За публічного обвинувачення прокурорів Жовківської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у зґвалтуванні малолітньої особи (ч.4 ст. 152 КК України).

Вироком суду його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у квітні минулого року в одному із міст Львівського району обвинувачений зґвалтував 12-річну дівчинку.

Чоловік проживав із співмешканкою і її чотирма дітьми та часто залишався з ними в квартирі сам. В той день, коли жінки не було вдома, двоє дітей бавились в кімнаті. Скориставшись відсутністю інших членів сім’ї та безпорадним станом малолітньої, фігурант в присутності молодшої сестри зґвалтував потерпілу.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури