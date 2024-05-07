Засуджено мешканця Стрийщини, який забив до смерті товариша через ревнощі до співмешканки

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 43-річного чоловіка визнано винним за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у травні минулого року в одному із сіл Славської територіальної громади обвинувачений забив до смерті свого знайомого.

В той день обвинувачений разом зі своєї співмешканкою та двома товаришами розпивали алкогольні напої. Під час застілля між фігурантом та 61-річним чоловіком виник конфлікт, через ревнощі до жінки.

У ході суперечки зав’язалась бійка, обвинувачений почав бити знайомого кулаками по голові. Від отриманих травм останній впав на підлогу. Однак після цього піднявся та вийшов з помешкання. Проте біля будинку чоловік знепритомнів.

Через деякий час потерпілого помітив сусід, який викликав швидку. Його доправили у медичний заклад, де через два тижні останній помер.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування – слідчі Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – СКП ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури