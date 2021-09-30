Засуджено мешканця Сєвєродонецького району, який намагався позбавити життя співмешканку у присутності дітей

За публічного обвинувачення прокурорами Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області 42-річного чоловіка визнано винним та засуджено за замах на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що вночі 5 жовтня 2020 року житель селища Красноріченське Сєвєродонецького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вдарив свою співмешканку молотком по голові, коли вона спала, схопив її руками за шию та почав душити. Від криків потерпілої прокинулися діти віком 12 та 13 років. Закривавленій жінці з малолітніми дівчатами вдалося вирватися та втекти з дому до сусідів. Її вчасно госпіталізовано до лікарні.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні докази вчинення особою інкримінованого злочину, зібрані під час досудового розслідування. Його вина повністю підтверджується висновками проведених судових експертиз.

Вироком Кремінського районного суду Луганської області підсудному призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватимуть під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури