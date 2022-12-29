Засуджено молодика, який катував чоловіка та змушував взяти на себе вину за угон мопеда

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 20-річного юнака, який катував потерпілого та змушував взяти на себе вину за угон мопеда.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 26 січня 2021 року в м. Кролевець. Обвинувачений під час зустрічі з потерпілим примушував його взяти на себе вину в незаконному заволодінні транспортним засобом (мопедом), який вони викрали вдвох.

Коли той відмовився, юнак побив потерпілого та погрожував спалити його будинок. Коли й після цього той відмовився брати вину на себе, юнак за допомогою скотча зв’язав потерпілому ноги та зафіксував руки за спиною, а також заклеїв рота. При цьому відібрав у потерпілого смартфон. Лише через деякий час потерпілому вдалось втекти.

У суді обвинувачений вину свою в катуванні заперечував, пояснював, що між ним і потерпілими виникла сварка, під час якої вони нанесли один одному декілька ударів, після чого розійшлись. Він не примушував його брати на себе вину та не крав смартфон.

Однак за результатом зібраних доказів вироком суду від 27 грудня 2022 року обвинуваченого визнано винним у катування та грабежі та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 1 ст. 127 та ч. 2 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура