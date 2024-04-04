Засуджено німецького чиновника, який домагався дітей українських біженців

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Чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи українській сім’ї депортацією

Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в’язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії. Про це повідомляє Bild.

Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи сім’ї депортацією.

«Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім’ю», – йшлося в одному з послань.

Під час судового процесу чиновник визнав більшу частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося давати свідчення в суді. // Главком

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