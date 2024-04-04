Засуджено німецького чиновника, який домагався дітей українських біженців
Чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи українській сім’ї депортацією
Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в’язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії. Про це повідомляє Bild.
Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи сім’ї депортацією.
«Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім’ю», – йшлося в одному з послань.
Під час судового процесу чиновник визнав більшу частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося давати свідчення в суді. // ГлавкомTweet