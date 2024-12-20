Засуджено очільника одного з так званих дитячих військово-політичних рухів окупованого Мелітопольського району

За публічного обвинувачення прокурорів Мелітопольської окружної прокуратури очільника дитячого військово-політичного руху, незаконно створеного окупантами в Мелітопольському районі, визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що колишній викладач одного з харківських університетів, а наразі – керівник закладу освіти, створеного окупаційною владою на захопленій території Запорізької області, очолив так званий «регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху «Юнармія».

Засуджений особисто організовував публічні заходи політичного та військового характеру, до участі в яких залучались неповнолітні та малолітні учасники руху «Юнармія».

Діяльність цього «дитячого руху», до якого залучаються діти віком від 8 років, спрямована на знищення національної ідентичності українців, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-агресора, підтримку політики окупаційної влади рф.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції №1 Мелітопольського РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора