Засуджено одесита, який зривав золоті прикраси з жінок, пересуваючись на викраденому велосипеді
За вчинення крадіжки та трьох грабежів правопорушник проведе за ґратами 5,6 років.
Нагадаємо, що минулого літа поліцейські затримали чоловіка за пограбування двох одеситок. На вулицях Шкільний Аеродром і Бреуса він під’їхав до жінок та зірвав з них золоті ланцюжки загальною вартістю понад 50 тисяч гривень.
В ході слідства правоохоронці з’ясували, що зловмисник в аналогічний спосіб пограбував ще одну містянку на вулиці Архітекторській, зірвавши з неї золотий ланцюжок вартістю майже 32 тисячі гривень.
Чужі прикраси фігурант продав до ломбарду, а на майже всі виручені кошти придбав собі одяг, взуття та мобільний телефон.
Крім цього, правоохоронці встановили, що велосипед, на якому грабіжник пересувався, він викрав біля одного з магазинів.
У якості речових доказів у правопорушника поліцейські вилучили викрадений двоколісник вартістю 6,5 тис. гривень, який повернули власнику, а також покупки, придбані за чужий кошт та частину невитрачених грошей.
Зібравши достатню кількість доказів протиправної діяльності фігуранта, слідчі висунули йому обвинувачення у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, та у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчинених в умовах воєнного стану, зокрема повторно.
Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду. Дослідивши матеріали кримінального провадження та докази, надані поліцейськими, суд визнав обвинуваченого винним у вчинені усіх кримінальних правопорушень та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на пʼять років і шість місяців. Крім цього, суд задовільнив цивільні позови потерпілих жінок, згідно з якими засуджений зобовʼязаний відшкодувати їм завдані матеріальні збитки.
Одеське районне управління поліції № 1