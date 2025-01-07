Засуджено одного з лідерів «Луганської гвардії», який захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури місцевого мешканця визнано винним в участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і захопленні державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в квітні 2014 року проросійськи налаштований мешканець Луганська разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста мітинг на підтримку країни-агресора.

Засуджений, як один із лідерів організації «Луганська гвардія», залучив до протиправних дій декількох осіб, з якими він захопив будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області. Далі, на підтвердження контролю, вони встановили на її даху прапори рф та «лнр».

З підвального приміщення СБУ чоловіки викрали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої.

Пізніше, засуджений таким же чином захопив будівлі Луганської облдержадміністрацї, прокуратури та Головного управління МВС України у Луганській області й встановив на них російські прапори.

На початку травня 2014 року він добровільно вступив до нзф «козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова» на посаду стрілка.

Отримав військову форму, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

У період з літа по жовтень 2014 року брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими в районі населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка, Піонерське Луганської області та поряд з аеропортом «Луганськ».

Свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю.

Наразі він відбуває призначене судом покарання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури