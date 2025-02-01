Засуджено охтирчанина, який викрав заощадження та підпалив житло колишньої дружини

Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 53-річного чоловіка, який викрав заощадження та підпалив житло колишньої дружини.

Прокурор довів у суді, що подія сталась у м. Охтирка 30 квітня 2024 року. Обвинувачений дізнався, що його колишня дружина збирається вийти заміж за чоловіка, з яким проживає на орендованій квартирі. При цьому йому також стало відомо, що вони планують придбати житло, відтак мають певні заощадження.

Прихопивши із собою суміш для розпалювання багаття, обвинувачений за відсутності господарів проник у житло колишньої дружини, знайшов там 10 800 доларів США та 700 євро, після чого за допомогою суміші підпалив електричний подовжувач, інсценуючи самозаймання, та втік. Квартира фактично вигоріла вщент, при цьому загинув маленький песик жінки, якого обвинувачений зачинив на балконі.

У суді обвинувачений провину свою визнав частково, намагався переконати суд, що мотивом підпалу квартири була помста, а не викрадення коштів, при цьому пояснити, чому кошти потерпілих опинились у нього вдома, він так і не зміг.

За результатом зібраних доказів рішенням суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні крадіжки, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 2 ст. 194 ч. 4 ст. 185 КК України).

Засудженого вззято під варту в залі суду.

Сумська обласна прокуратура