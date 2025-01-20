Засуджено онлайн-шахрая з Лозової, який «продав» неіснуючі товари 14 особам

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 40-річного чоловіка у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий, у тому числі за злочини проти власності мешканець Лозової продовжив порушувати закон. З березня 2023 року чоловік розміщував онлайн-оголошення про продаж деревини для опалення будинку та сільськогосподарської техніки, хоча насправді товару в наявності не мав.

Після того, як покупці перераховували оплату на банківську картку обвинуваченого, він переставав виходити на зв’язок.

У такий спосіб шахрай ошукав 14 осіб, загальна сума завданої ним матеріальної шкоди складає майже 130 тис. гривень.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури