Засуджено подружжя, яке чинило опір слідчим при проведенні обшуку в оселі

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винними подружжя з м. Полонне у здійсненні опору працівникам правоохоронного органу, погрозі насильством, перешкоджанні виконанню ними службових обов’язків та умисному заподіянні тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 342, ч. ч. 1, 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).



Слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводився санкціонований обшук у домоволодінні жителів Полонного у рамках розслідування кримінального провадженні за фактом крадіжки.

Жінка обурилась такими діями правоохоронців та почала виштовхувати слідчих з будинку, подряпавши одному обличчя та зламавши палець.

Чоловік, в свою чергу, вхопив вила та сокиру і погрожував застосуванням насильства іншому поліцейському.

Вироком Полонського районного суду подружжя засуджено до 3 років позбавлення волі кожного.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури