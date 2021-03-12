Засуджено посадовця військкомату Хмельниччини, який намагався вплинути на відстрочку призову

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок полковнику запасу, в минулому заступнику Хмельницького обласного військового комісара, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369-2 КК України (Зловживання впливом).

Військовий пенсіонер обвинувачується в наданні 1100 доларів хабара керівним особам військового комісаріату, аби ті вплинули на голову, секретаріат та членів призовної комісії та відстрочили призов на строкову військову службу двом юнакам.

Нагадаємо, посадовець висловив пропозицію колезі – керівнику одного із міських військкоматів щодо надання неправомірної вигоди у сумі 500 доларів США за кожного призовника визнаного непридатним до проходження строкової служби. Затримали його співробітники ДБР після передачі коштів.

Суд затвердив укладену між заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону та обвинуваченим угоду про визнання винуватості. Чоловіка покарали штрафом в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 тисяч гривень», – зазначили у пресслужбі міськрайонного суду.

Додали, що на вирок ще може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду. // xm-inside.com