Засуджено працівницю банківської установи, яка заволоділа коштами померлої клієнтки

Кролевецьким відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно завідувачки сектору роздрібного бізнесу однієї з банківських установ м. Кролевець, яка шляхом зловживання службовим становищем та підробки документів заволоділа коштами померлої особи.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що, маючи доступ до автоматизованої системи та використовуючи підроблені заяви, зазначена працівниця банку упродовж березня – жовтня 2021 року здійснили декілька незаконних банківських операцій.

Зокрема вона перерахувала 77 тис. 667 грн з поточного рахунку померлої ще у 2019 році клієнтки на депозитний рахунок, відтак отримала доступ до зазначених коштів та отримала можливість їх перевести в готівку та зняти в банкоматі.

У суді обвинувачена провину свою не визнала, попри це, за результатом зібраних доказів вироком суду жінку засуджено до позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, які пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в банківських та інших кредитно-фінансових установах строком на 2 роки (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 191 КК України).

Сумська обласна прокуратура