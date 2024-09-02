Засуджено псвевдоволентера, який привласнював та продавав гуманітарну допомогу

За підтримання публічного обвинувачення Пустомитівської окружної прокуратури суд визнав 29-річного чоловіка винним у шахрайстві, підробці документа та використання завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Йому призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у 2023-204 роках обвинувачений шляхом обману заволодів гуманітарною допомогою, яку в подальшому продав.

Для цього він умисно підробив та використовував посвідчення учасника бойових дій.

Представляючись волонтером і показуючи підроблене посвідчення, чоловік отримував на складах волонтерських центрів Львівщини гуманітарну допомогу нібито для військових частин та бригад.

Таким чином обвинувачений заволодів медичними препаратами, речами першої необхідності та військовою амуніцією.

Однак, отримана гуманітарна допомога так і не надійшла до військових підрозділів, а була привласнена і продана підсудним.

Загалом задокументовано отримання чоловіком безоплатної гуманітарної допомоги на суму понад 230 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП 3 Львівського районного управління поліції 2 Головного управління Нацполіції у Львівській області. За оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури