Засуджено російського агента, який намагався спалити будівлю Укрпошти на Вінниччині
За доказовою базою Служби безпеки 5 років ув’язнення отримав неповнолітній агент, який намагався спалити одну з адмінбудівель Укрпошти на території області.
Диверсантом виявився 17-річний місцевий мешканець, батько якого служить в Збройних силах України.
За даними слідства, засуджений активно шукав «легких грошей» на Телеграм-каналах і восени минулого року потрапив у поле зору російських спецслужб. Представник ворога запропонував агенту вчиняти за гроші підпали на території Вінницької області.
Для виконання ворожого завдання підліток підшукав адміністративна будівлю однієї з селищних рад, де знаходилось відділення Укрпошти, узгодив «ціль», а потім підпалив її за допомогою легкозаймистої суміші.
Співробітники СБУ та Національна поліція затримали зловмисника «по гарячих слідах» після того як він кинув «коктейль Молотова» у вікно адмінбудівлі та відзняв загоряння на камеру власного телефону.
На підставі доказів зібраних слідчими СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадуємо: якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot.
Управління СБ України у Вінницькій області